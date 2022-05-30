После проигрыша «Сент-Этьена» фанаты забросали игроков и тренеров петардами

Во Франции от беспредела, который устроили футбольные фанаты, вздрогнул еще один город. Едва Париж оправился от столкновений поклонников испанского «Реала» и английского «Ливерпуля», как свой нрав продемонстрировали болельщики «Сент-Этьена».