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В Жуковском районе водитель "Газели" насмерть сбил 38-летнюю женщину

В Жуковском районе водитель "Газели" насмерть сбил 38-летнюю женщину

По предварительной информации, 32-летний водитель ГАЗ-330210, двигаясь в населенном пункте в направлении Брянска, совершил наезд на 38-летнюю женщину, перебегающую проезжую часть слева направо походу движения автомобиля в неположенном месте, - рас .

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