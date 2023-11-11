Кандидат в президенты США: Наша страна может быть уничтожена в случае прямого столкновения с Россией и Китаем

Существенная часть населения и политиков США не поддерживают деятельность Белого дома по отношению к украинскому конфликту и другим международным аспектам, внутренние американские проблемы их волнуют гораздо больше.
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