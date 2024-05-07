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Число заказов на "штрафные" камеры в России увеличилось в 2,5 раза

Число заказов на "штрафные" камеры в России увеличилось в 2,5 раза

В 2023 году наблюдалось значительное увеличение интереса государственных и муниципальных органов России к приобретению камер видеонаблюдения с функциями искусственного интеллекта, предназначенных для фиксации административных нарушений.

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