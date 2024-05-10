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Гауфф сравнялась с Возняцки по количеству побед на грунтовых «тысячниках» до 21-летия

Гауфф сравнялась с Возняцки по количеству побед на грунтовых «тысячниках» до 21-летия

Третья ракетка мира Коко Гауфф в Риме обыграла Магдалену Фрех (6:3, 6:3) и повторила рекорд Каролин Возняцки по количеству побед на грунтовых турнирах WTA 1000 до 21-летия.

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