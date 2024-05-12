В массовом ДТП в Шацком районе погиб мужчина

Происшествие случилось 12 мая в 10:10. 74-летний житель Москвы, управляя «Suzuki Vitaro», столкнулся с «ГАЗ-3110» под управлением 59-летнего жителя Москвы и легковушкой «Hyundai», за рулем которого находился 56-летний житель Московской области.
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