В массовом ДТП в Шацком районе погиб мужчина

Происшествие случилось 12 мая в 10:10. 74-летний житель Москвы, управляя «Suzuki Vitaro», столкнулся с «ГАЗ-3110» под управлением 59-летнего жителя Москвы и легковушкой «Hyundai», за рулем которого находился 56-летний житель Московской области.