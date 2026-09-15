Вместо вылета — ожидание. Сочинские рейсы в Барнауле задержали до утра

Проблемы с расписанием 15 сентября возникли и в других аэропортах Сибирского федерального округа Пассажирам рейсов между Барнаулом и Сочи придется дольше ждать вылета.
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