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Вместо вылета — ожидание. Сочинские рейсы в Барнауле задержали до утра

Вместо вылета — ожидание. Сочинские рейсы в Барнауле задержали до утра

Проблемы с расписанием 15 сентября возникли и в других аэропортах Сибирского федерального округа Пассажирам рейсов между Барнаулом и Сочи придется дольше ждать вылета.

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