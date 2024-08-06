Мастер и два слесаря задержаны после взрыва газа в доме Нижнего Тагила

В Свердловской области задержали троих сотрудников газовой службы — мастера и двух слесарей. Все они проходят фигурантами по уголовному делу, которое возбудили после взрыва и частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле.
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