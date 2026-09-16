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Умерла актриса Наталья Данилова, сыгравшая Варю Синичкину в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла актриса Наталья Данилова, сыгравшая Варю Синичкину в "Место встречи изменить нельзя"

Заслуженная артистка РФ Наталья Данилова, сыгравшая младшего сержанта милиции Варвару Синичкину в культовом многосерийном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", скончалась в возрасте 70 лет.

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