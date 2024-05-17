Хотите знать, какая длина волос вам больше всего подходит? Тогда воспользуйтесь этим простым способом

Многие женщины не могут решить: стричь или отрастить свои волосы. Чаще всего мы боимся, что после ухода от парикмахера мы не будем довольны результатом, и каждая из нас знает, что волосы не отрастают так быстро, как нам бы хотелось.
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