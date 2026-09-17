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УтроNews

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Трамп вновь заявил о скором завершении украинского конфликта

Трамп вновь заявил о скором завершении украинского конфликта

«Вы знаете, я завершил восемь конфликтов. И самый сложный — между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга», — заявил Трамп.

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