Появились кадры с подготовкой украинских лётчиков на истребителях F-16 в Дании (ВИДЕО)

В Сети появились кадры с подготовкой украинских лётчиков на истребителях F-16 в Дании. На Украине всерьёз (и напрасно!) надеются, что передача этих самолётов сможет изменить ситуацию на фронте в положительную для ВСУ сторону.
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