Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Ему давно на нарах валяться надо. Но вот эта шайка банкиров всё умудряется сохранить себя. Настолько мощные русофобск...ВАЖНО: Сбербанк п...
  • Дмитрий Боев
    Сколько времени прошло, с тех пор, когда на этих землях люди были подневольными, а они так и понимают только зуботычи...«Отдадим русским»...
  • Ратник Ратник
    Грефа на нары!ВАЖНО: Сбербанк п...

Появились кадры с подготовкой украинских лётчиков на истребителях F-16 в Дании (ВИДЕО)

Появились кадры с подготовкой украинских лётчиков на истребителях F-16 в Дании (ВИДЕО)

В Сети появились кадры с подготовкой украинских лётчиков на истребителях F-16 в Дании. На Украине всерьёз (и напрасно!) надеются, что передача этих самолётов сможет изменить ситуацию на фронте в положительную для ВСУ сторону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору