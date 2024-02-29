Как я перестал бояться атомной бомбы и начал бояться людской тупости…

В замечательном телевизионном мини-сериале «ТАСС уполномочен заявить» был небольшой, но очень знаковый диалог между резидентом ЦРУ Глэббом в исполнении Кикабидзе и американским журналистом Полом Диком в исполнении Петренко.
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