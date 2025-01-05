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Җәннәттә безне нәрсәләр көтә?

Җәннәттә безне нәрсәләр көтә?

«Татарча хәдисләр» телеграм-каналында җәннәттә безне нәрсәләр көтүе турында хәдис китерәләр. Әбү Һурайрадан (Аллаһ аңардан разый булсын) риваять ителә: «Аллаһның илчесе салләләһү гәләйһи вә сәлләм әйтте: «Җәннәткә беренче керүчеләрнең йөзләре тулган ай кебек балкып торыр.

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