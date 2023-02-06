Газета.ру

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    "Москве задержали сына пенсионеров, чьи тела им были обнаружены в квартире". Дебилизм крепчает.112: в Москве зад...
  • Владимир Вечтомов
    Какие переговоры? Только капитуляция!!! Это что за посол? Да посол он на куй!Посол России в Ин...
  • tsan tsan
    Значит скоро опять Польшу делить будут.Моравецкий: Польш...

70% жителей Гаити поддерживают ввод иностранного контингента для борьбы с бандами

70% жителей Гаити поддерживают ввод иностранного контингента для борьбы с бандами

Как показали результаты опросов, 69% опрошенных жителей Гаити хотят, чтобы произошел немедленный ввод в страну иностранного военного и полицейского контингента для того, чтобы помочь справиться местным правоохранителям с вооруженными бандами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх