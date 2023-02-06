70% жителей Гаити поддерживают ввод иностранного контингента для борьбы с бандами

Как показали результаты опросов, 69% опрошенных жителей Гаити хотят, чтобы произошел немедленный ввод в страну иностранного военного и полицейского контингента для того, чтобы помочь справиться местным правоохранителям с вооруженными бандами.
Как показали результаты опросов, 69% опрошенных жителей Гаити хотят, чтобы произошел немедленный ввод в страну иностранного военного и полицейского контингента для того, чтобы помочь справиться местным правоохранителям с вооруженными бандами.
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