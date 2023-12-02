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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Севастова уступила в четвертьфинале 125-тысячника WTA в Андорре. Она проводила первый турнир после декрета

Экс-11-я ракетка мира Анастасия Севастова проиграла Марине Бассольс Рибере в четвертьфинале турнира WTA 125 в Андорре – 6:2, 6:7(4), 4:6.

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