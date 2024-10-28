✔️ В Щёлкино выбирают главу администрации В конкурсе участвуют Андрей Вавилкин, Артём Максимов и Анжела Люфт.
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✔️ В Щёлкино выбирают главу администрации В конкурсе участвуют Андрей Вавилкин, Артём Максимов и Анжела Люфт.