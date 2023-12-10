Жители Британии и США вышли на акции в поддержку сектора Газа

Немедленной остановки боевых действий в секторе Газа и защиты мирных жителей требуют на Западе. Тысячи митингующих в Лондоне вышли на улицы после того, как США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня, Великобритания тогда воздержалась.
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