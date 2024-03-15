Все участки открылись вовремя с исполнения Государственного гимна РФ

В Салехарде в 8:00 открылись 14 избирательных участков для голосования на выборах Президента России. За 15 минут до открытия на избирательном участке 1004, расположенном в Окружном центре национальных культур, в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования: стационарную и три переносные для волеизъявления вне помещения для голосования.