💡Часть Симферополя обесточена Произошло аварийное отключение, сообщает «Крымэнерго». Без электричества остался микрорайон Марьино.
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💡Часть Симферополя обесточена Произошло аварийное отключение, сообщает «Крымэнерго». Без электричества остался микрорайон Марьино.