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  • Сергей Косторнов
    А  вот имела  ли  иностранная   компания  порт  в   иной  стране  ?  примеров  масса !!!Во  первых  это  инвестиции. ...Минск хочет порт ...
  • Виктор Луговой
    Торговый флот Чехословакии имел приписку к польскому порту Гданьск.Минск хочет порт ...
  • Vladimir Lenkov
    Луке только аренда после признания, что Крым - наш.Минск хочет порт ...

Минск хочет порт на Балтике. Беларусь перенаправляет транзит на РЖД и в российские порты, мечтая о собственной гавани в России

Минск хочет порт на Балтике. Беларусь перенаправляет транзит на РЖД и в российские порты, мечтая о собственной гавани в России

Западные санкции толкают белорусов на Восток. Наши соседи, испытывая постоянное давление из-за границы, упрямо хотят строить своё.

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Комментарии
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Vladimir Lenkov
Луке только аренда после признания, что Крым - наш.
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45 мин.
Виктор Луговой
Татьяна
Может был такой прецедент, когда одно государство имело свой порт в другом государстве? Чо-то не припоминаю такого... В единое государственное объединение Белоруссия не торопится с Россией вступать, а собственный порт уже захотели иметь в России. Тихо удивляюсь такой хитрожопостью...
Торговый флот Чехословакии имел приписку к польскому порту Гданьск.
Ответить
35 мин.
Сергей Косторнов
Татьяна
Может был такой прецедент, когда одно государство имело свой порт в другом государстве? Чо-то не припоминаю такого... В единое государственное объединение Белоруссия не торопится с Россией вступать, а собственный порт уже захотели иметь в России. Тихо удивляюсь такой хитрожопостью...
А  вот имела  ли  иностранная   компания  порт  в   иной  стране  ?  примеров  масса !!!Во  первых  это  инвестиции.  второе  это  рабочие  места  .  в  третьих  плата  налогов...  в  четвёртых  это  таможенные  пошлины....  Здесь  главное  определиться  с  политической  целисобразностью
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28 мин.

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