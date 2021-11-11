Западные санкции толкают белорусов на Восток. Наши соседи, испытывая постоянное давление из-за границы, упрямо хотят строить своё.
Минск хочет порт на Балтике. Беларусь перенаправляет транзит на РЖД и в российские порты, мечтая о собственной гавани в России
Комментарии
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Виктор Луговой
Татьяна
Может был такой прецедент, когда одно государство имело свой порт в другом государстве? Чо-то не припоминаю такого... В единое государственное объединение Белоруссия не торопится с Россией вступать, а собственный порт уже захотели иметь в России. Тихо удивляюсь такой хитрожопостью...
Торговый флот Чехословакии имел приписку к польскому порту Гданьск.
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35 мин.
Сергей Косторнов
Татьяна
Может был такой прецедент, когда одно государство имело свой порт в другом государстве? Чо-то не припоминаю такого... В единое государственное объединение Белоруссия не торопится с Россией вступать, а собственный порт уже захотели иметь в России. Тихо удивляюсь такой хитрожопостью...
А вот имела ли иностранная компания порт в иной стране ? примеров масса !!!Во первых это инвестиции. второе это рабочие места . в третьих плата налогов... в четвёртых это таможенные пошлины.... Здесь главное определиться с политической целисобразностью
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28 мин.
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