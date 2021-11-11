Минск хочет порт на Балтике. Беларусь перенаправляет транзит на РЖД и в российские порты, мечтая о собственной гавани в России

Луке только аренда после признания, что Крым - наш.

Может был такой прецедент, когда одно государство имело свой порт в другом государстве? Чо-то не припоминаю такого... В единое государственное объединение Белоруссия не торопится с Россией вступать, а собственный порт уже захотели иметь в России. Тихо удивляюсь такой хитрожопостью...

Сергей Косторнов

Татьяна Может был такой прецедент, когда одно государство имело свой порт в другом государстве? Чо-то не припоминаю такого... В единое государственное объединение Белоруссия не торопится с Россией вступать, а собственный порт уже захотели иметь в России. Тихо удивляюсь такой хитрожопостью...

А вот имела ли иностранная компания порт в иной стране ? примеров масса !!!Во первых это инвестиции. второе это рабочие места . в третьих плата налогов... в четвёртых это таможенные пошлины.... Здесь главное определиться с политической целисобразностью