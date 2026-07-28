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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамади Диаките стал игроком «Дубая»

« Дубай » объявил о заключении многолетнего контракта с центровым Мамади Диаките (29 лет, 206 см). Прошлый сезон, который был для баскетболиста из Гвинеи первым в Евролиге, он отыграл за «Басконию».

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