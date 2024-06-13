Депутат Шаргунов предложил расширить возможности Пушкинской карты

В лимит банковской карты, по которой молодые люди могут бесплатно посещать театры и концерты, нужно включить также покупку детской и подростковой литературы, считает первый зампред Комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии