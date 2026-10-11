Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Они звонят всем». Почему США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных

«Они звонят всем». Почему США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных

FT: США пригрозили заблокировать передачу оружия и разведданных Украине Мэтт Рурк/AP США угрожают прекратить передачу разведданных и поставки оружия Украине, чтобы заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Financial Times.

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