Во Владимирской области «Санькину любовь» признали потенциально опасной

Причина – отсутствие документов, подтверждающих качество.В июне 2024 года межрегиональным Управлением Россельхознадзора во Владимирской области выявлено более 30 сортов семян овощных культур и саженцев плодово-ягодных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.