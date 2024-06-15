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Во Владимирской области «Санькину любовь» признали потенциально опасной

Во Владимирской области «Санькину любовь» признали потенциально опасной

Причина – отсутствие документов, подтверждающих качество.В июне 2024 года межрегиональным Управлением Россельхознадзора во Владимирской области выявлено более 30 сортов семян овощных культур и саженцев плодово-ягодных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

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