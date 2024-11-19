Нехватка витаминов: что происходит с организмом в этом случае

Даже относительно незначительная нехватка витаминов или микроэлементов всегда дает о себе знать. Наш организм тут же реагирует на данный фактор посредством симптомов, которые каждый человек способен обнаружить у себя самостоятельно.
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