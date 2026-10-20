Главное: Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф во вторник, 20 октября, встретится в Осло с Владимиром Зеленским и представителями стран Е4, ЕС и НАТО После Норвегии он намерен отправиться в Москву и изложить Владимиру Путину предложения, подготовленные вместе с Киевом и европейскими партнёрами Во время поездки американская сторона планирует добиваться освобождения Стивена Хаббарда, осуждённого в России в 2024 году по делу о наёмничестве Американские переговорщики снова едут на переговоры по Украине в два этапа: сначала Норвегия, затем Россия.