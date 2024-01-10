LRT: главу МИД Литвы Ландсбергиса не пригласили на встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не будет участвовать во встрече с главой Украины Владимиром Зеленским во время визита в страну, так как не получил приглашения от президента Гитанаса Науседы.
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