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LRT: главу МИД Литвы Ландсбергиса не пригласили на встречу с Зеленским

LRT: главу МИД Литвы Ландсбергиса не пригласили на встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не будет участвовать во встрече с главой Украины Владимиром Зеленским во время визита в страну, так как не получил приглашения от президента Гитанаса Науседы.

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