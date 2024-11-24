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Японская водная диета – что это такое?

Японская водная диета – что это такое?

Путь к стройности лежит через правильное питание и регулярные тренировки (без изнурения), конечно же.

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Комментарии
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Виктор zz
&quot;Во время соблюдения диеты важно сократить употребление жареных, жирных и мясных блюд, сыра, сливочного масла, копченостей, хлебобулочных изделий, сладостей, соленых закусок и газированных сладких напитков.&quot; - вот в этом и состоит &quot;секрет&quot; этой диеты. А вода - просто чтобы заполнить пустой желудок. Японцы в этой диете - только для экзотики.
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