Японская водная диета – что это такое?

Виктор zz

"Во время соблюдения диеты важно сократить употребление жареных, жирных и мясных блюд, сыра, сливочного масла, копченостей, хлебобулочных изделий, сладостей, соленых закусок и газированных сладких напитков." - вот в этом и состоит "секрет" этой диеты. А вода - просто чтобы заполнить пустой желудок. Японцы в этой диете - только для экзотики.