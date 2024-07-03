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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Вымывание дешёвых квартир». Как отреагировали цены крымских новостроек на закрытие льготной ипотеки?

«Вымывание дешёвых квартир». Как отреагировали цены крымских новостроек на закрытие льготной ипотеки?

Участники рынка недвижимости ждали закрытия программы льготной ипотеки, как конца света. Аналитики чего только не предрекали в связи с этим обстоятельством, но пока ничего, заслуживающего внимания, не произошло.

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