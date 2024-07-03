«Вымывание дешёвых квартир». Как отреагировали цены крымских новостроек на закрытие льготной ипотеки?

Участники рынка недвижимости ждали закрытия программы льготной ипотеки, как конца света. Аналитики чего только не предрекали в связи с этим обстоятельством, но пока ничего, заслуживающего внимания, не произошло.
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