Не платить любой ценой: экс-судья Захарчевский пытается уйти от ответственности в деле о смертельном ДТП в Краснодаре

Не платить любой ценой: экс-судья Захарчевский пытается уйти от ответственности в деле о смертельном ДТП в КраснодареРостовский областной суд ответил отказом защите кубанского экс-судьи Юрия Захарчевского в их просьбе вернуть прокурору материалы уголовного дела о смертельном ДТП.
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