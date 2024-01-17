Не платить любой ценой: экс-судья Захарчевский пытается уйти от ответственности в деле о смертельном ДТП в Краснодаре

Не платить любой ценой: экс-судья Захарчевский пытается уйти от ответственности в деле о смертельном ДТП в КраснодареРостовский областной суд ответил отказом защите кубанского экс-судьи Юрия Захарчевского в их просьбе вернуть прокурору материалы уголовного дела о смертельном ДТП.