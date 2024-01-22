МЧС России продолжит цифровую трансформацию в этом году

Цифровизация деятельности Министерства, в частности, направлена на предоставление государственных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и перевод в цифровой вид контрольно-надзорной деятельности, что позволяет существенно упростить и ускорить процедуру получения гражданами государственных услуг, оказываемых МЧС России, а инспекторам – выполнение служебных обязанностей.