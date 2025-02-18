СК: в квартире экс-мэра Тархова нашли следы крови и кровеносных сосудов

В квартире убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова обнаружены следы крови и кровеносных сосудов.Следователи нашли в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие убитых экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге, сообщили в пресс-службе СК России.