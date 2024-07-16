НСА: На Кубани застраховано 5,3 тыс. га виноградников

«Масштабный пожар в винодельческом районе Абрау-Дюрсо еще раз указал на необходимость всегда включать риск пожара в договоры страхования виноградников», – заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, комментируя события на Кубани.
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