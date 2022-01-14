Назван срок запуска «зеленой волны» на новой магистрали Петрозаводска

Горожане продолжают жаловаться на организацию дорожного движения на улице Иссерсона Сложная дорожная обстановка, сложившаяся на реконструированной улице Куйбышева и на новой улице Иссерсона в Петрозаводске, продолжает вызывать нарекания горожан.