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  • Мария
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Назван срок запуска «зеленой волны» на новой магистрали Петрозаводска

Горожане продолжают жаловаться на организацию дорожного движения на улице Иссерсона Сложная дорожная обстановка, сложившаяся на реконструированной улице Куйбышева и на новой улице Иссерсона в Петрозаводске, продолжает вызывать нарекания горожан.

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