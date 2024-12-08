Автомобиль в честь юбилея крупнейшего торгового центра Петрозаводска выиграл водитель маршрутки

7 декабря вокруг ТРК «Лотос Plaza» в Петрозаводске образовалась огромная пробка. Все дело в том, что торговый центр в честь своего 10-летнего юбилея и 20-летия гипермаркета «Сигма» разыгрывал множество призов, главный из которых – новый китайский автомобиль.