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Спорт Уик-Энд

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И снова «Зенит» виноват? «Родина»: Победа над «Зенитом» дала нам импульс в обратную сторону!

И снова «Зенит» виноват? «Родина»: Победа над «Зенитом» дала нам импульс в обратную сторону!

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о стартовом отрезке текущего сезона Альфа-Банк РПЛ в исполнении команды.

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