Сотрудник Госавотинспекции из Тулы помог потерявшейся девочке оперативно найти свою маму

Днем 20 июля на улице Первомайской города Тулы инспектор отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области лейтенант полиции Павел Чулков во время несения службы обратил внимание на женщину, которая с другой стороны улицы махала рукой с просьбой об остановке.