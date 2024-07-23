Сотрудник Госавотинспекции из Тулы помог потерявшейся девочке оперативно найти свою маму

Днем 20 июля на улице Первомайской города Тулы инспектор отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области лейтенант полиции Павел Чулков во время несения службы обратил внимание на женщину, которая с другой стороны улицы махала рукой с просьбой об остановке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
- Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО
- Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявляют и уничтожают опорные пункты противника на правом берегу Днепра
Свежие комментарии