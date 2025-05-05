В чём на СВО наши лучше северо-корейского спецназа. Где должны сражаться мы, а где - они

Владимир Алтайцев

А много ли из стран ОДКБ приехало на СВО? Из них и роту не составишь. А что за деньги приезжают, так незачем их в этом упрекать. Наши бойцы тоже не за спасибо воюют. Сделай им зарплату в месяц тысяч 50 и всё!!!!!!! Никто больше на СВО из России не пойдёт. И будут правы.