Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна Орлова
    Если бы была утечка газа, то люди бы почувствовали запах! И сразу позвонили в службу! Разве нет?Выжившие после вз...
  • Nikolay Stepanov
    А вот Аляску не надо.«Убедительные арг...
  • Eduard
    Пора нормальных людей к власти приводить,а не аферистов!Ле Пен иронично в...

В чём на СВО наши лучше северо-корейского спецназа. Где должны сражаться мы, а где - они

В чём на СВО наши лучше северо-корейского спецназа. Где должны сражаться мы, а где - они

У бойцов КНДР, которые помогали русской армии освобождать Курскую область, был свой кодекс чести.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А много  ли  из стран ОДКБ  приехало  на  СВО? Из них и  роту  не составишь. А что  за  деньги приезжают, так  незачем их в этом упрекать. Наши  бойцы  тоже  не  за  спасибо  воюют. Сделай  им  зарплату  в месяц  тысяч  50  и всё!!!!!!!  Никто больше на СВО  из России не пойдёт. И будут правы.
Ответить
13 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
Ответить
8 час.
И
Иринушка
Они Воины. И идеология у них есть, в отличие от нас. А воевать научатся.
Ответить
6 час.
наверх