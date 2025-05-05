У бойцов КНДР, которые помогали русской армии освобождать Курскую область, был свой кодекс чести.
В чём на СВО наши лучше северо-корейского спецназа. Где должны сражаться мы, а где - они
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А много ли из стран ОДКБ приехало на СВО? Из них и роту не составишь. А что за деньги приезжают, так незачем их в этом упрекать. Наши бойцы тоже не за спасибо воюют. Сделай им зарплату в месяц тысяч 50 и всё!!!!!!! Никто больше на СВО из России не пойдёт. И будут правы.
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13 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
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8 час.
И
Иринушка
Они Воины. И идеология у них есть, в отличие от нас. А воевать научатся.
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6 час.
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