Власти США считают, что расследование Международного уголовного суда в отношении действий Израиля в секторе Газа, а также выдача ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц выходит за пределы юрисдикции суда, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
США: Арест израильских политиков выходит за пределы юрисдикции МУС
Комментарии
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Андрей Шишинов
Вы не понимаете!!! ЭТО ДРУГОЕ!!!
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13 час.
Андрей Шишинов
Ведь этот суд может выдавать ордера только в случае голословных утверждений, а тут непробиваемые факты.
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13 час.
Сергей Долгополов
Ага,полномочия на арест Путина у них есть,а на арест еврейского фашиста нет?Бесславные ублюдки!Гаденыши!
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13 час.
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