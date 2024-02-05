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"Новые люди" направили в правительство законопроект о наказании доносчиков

"Новые люди" направили в правительство законопроект о наказании доносчиков

Члены Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в российское правительство законопроект, который позволяет наказывать серийных доносчиков, ради медийной выгоды и пиара по разным резонансным случаям регулярно пишущих заявления в правоохранительные органы.

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