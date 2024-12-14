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Росгвардия уничтожила более 30 боевиков ВСУ в курском приграничье

Росгвардия уничтожила более 30 боевиков ВСУ в курском приграничье

Военнослужащие спецподразделений группировки войск Росгвардии совместно с подразделениями Министерства обороны уничтожили более 30 боевиков, технику и вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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