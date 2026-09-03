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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Махоумс готовится сыграть против «Денвера» в первом туре

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс, как ожидается, сможет выйти на поле в матче 1-го тура против «Денвер Бронкос».

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