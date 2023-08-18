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Тренер киевского "Динамо" Луческу объяснил провокацией драку с игроками "Ариса"

Тренер киевского "Динамо" Луческу объяснил провокацией драку с игроками "Ариса"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса" заявил, что игроки бело-синих вступили в конфликт с соперниками из-за оскорбительных баннеров на трибунах.

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