Тренер киевского "Динамо" Луческу объяснил провокацией драку с игроками "Ариса"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса" заявил, что игроки бело-синих вступили в конфликт с соперниками из-за оскорбительных баннеров на трибунах.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса" заявил, что игроки бело-синих вступили в конфликт с соперниками из-за оскорбительных баннеров на трибунах.
Свежие комментарии