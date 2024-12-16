Три четверти родителей в России поддерживают запрет квадроберов

Взрослые видят в этом увлечении "расчеловечивание" и "неадекватность".Подавляющее большинство родителей, чьи дети учатся в школах, поддержало запрет в России такого молодёжного течения, как квадроберство.
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