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Три четверти родителей в России поддерживают запрет квадроберов

Три четверти родителей в России поддерживают запрет квадроберов

Взрослые видят в этом увлечении "расчеловечивание" и "неадекватность".Подавляющее большинство родителей, чьи дети учатся в школах, поддержало запрет в России такого молодёжного течения, как квадроберство.

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