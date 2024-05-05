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Ларионов о футболе: «Хоккей – другая динамика, это гораздо сложнее в техническом плане: нужно катание, держать клюшку при этом. На футбол прихожу поучиться, определить какой-то touch»

Тренер ранее посетил матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1). – Всю вашу карьеру, как игроцкую, так и тренерскую, преследует сравнение футболистов с хоккеистами – кто успешнее, кто богаче, кто талантливее.

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