Раскрыты подробности пожара на парковке гипермаркета в Петрозаводске

На подземной парковке на улице Ровио вспыхнула иномарка Вчера вечером в 20 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Ровио на подземной парковке гипермаркета горит легковой автомобиль.