В областном центре осудили криминального «положенца»

Его «помощники» также получили реальные сроки Как сообщает пресс-служба Смоленского областного суда, житель Смоленска Радченков был криминальным «положенцем» на территории области, свои «полномочия» он осуществлял вплоть до 23 апреля 2020 года.
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