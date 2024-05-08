Что сделали с украинкой за пакость у Кремля

МВД объявило в розыск модель-украинку, оголившую грудь на Красной площади. В базе розыска МВД России появилась карточка на Лолиту Богданову — модель стримингового сервиса OnlyFans, которая в 2021 году оголила грудь на Красной площади.
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