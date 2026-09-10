Axelot Consult разработала концепцию автоматизации для склада Numina SRL

Компания Axelot Consult представила концепцию автоматизации складских помещений для молдавской компании Numina SRL, охватывающую более 10 складов и учитывающую особенности всей номенклатуры от габаритных плит до тысяч позиций фурнитуры.
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