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Регионы России

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Axelot Consult разработала концепцию автоматизации для склада Numina SRL

Axelot Consult разработала концепцию автоматизации для склада Numina SRL

Компания Axelot Consult представила концепцию автоматизации складских помещений для молдавской компании Numina SRL, охватывающую более 10 складов и учитывающую особенности всей номенклатуры от габаритных плит до тысяч позиций фурнитуры.

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